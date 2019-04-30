Зарубіжні лідери не приїдуть до Москви на День Перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Москві не очікують, що глави іноземних держав візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Перемоги 9 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль нікого із закордонних лідерів спеціально не запрошував на святкування Дня Перемоги в цьому році.
Нагадаємо, число зарубіжних гостей на Параді Перемоги різко скоротилося після анексії Росією Криму.
Після анексії Росією українського півострова Крим в 2014 році число глав держав, присутніх на Параді Перемоги в Москві помітно знизилося.
Якщо на святкуванні 70-річчя Дня Перемоги 9 травня 2015 року на Червоній Площі були присутні 30 зарубіжних лідерів, то в 2016 в Москву приїхав тільки президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
У 2017 році Росію в День Перемоги відвідав лише президент Молдови Ігор Додон.
У 2018 році на урочистостях 9 травня були присутні президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.