У столиці Казахстану затримання на місці акції "Безсмертний полк"

Як зазначається, 9 травня у низці міст Казахстану посилено поліцейський контроль, у Нур-Султані активісти повідомляють про затримання і "чергування" співробітників поліції біля під'їздів їхніх будинків і офісів.

Активіста Амана Муратули поліція забрала з його будинку в столичному селищі Талапкер, пише видання.

Житель столиці Олжас Єскеєв повідомив, що біля місця його роботи виставлена ​​поліція.

Цивільний активіст Дулат Агадил повідомив, що навколо території його будинку виставлені поліцейські. У будинок до активістки Інкар Мухаметханової поліція прийшла посеред ночі, повідомила вона у Facebook.

Затримання проходять в інших містах. За оновленими даними, з алматинської площі "Астана" поліція забрала сьогодні щонайменше п'ять людей. Серед них - Турсинкуль Жоланова, мати-одиначка, яка була затримана на акції 1 травня і оштрафована за участь у несанкціонованій акції протесту.

В Алмати поліція також затримала правозахисника Єрлана Калієва. Його забрали біля під'їзду будинку.

Затримання пройшли після заклику критика влади Казахстану Мухтара Аблязова, який живе за кордоном, до своїх прихильників провести акції паралельно з ходою "Безсмертний полк".

9 травня у Казахстані заблоковано сайти ЗМІ та місцевих інтернет-видань, до полудня перестали відкриватися соціальні мережі, відзначає видання.

Нагадаємо, колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв перебуває в Москві, він прийшов разом з президентом Росії Володимиром Путіним на військовий парад Перемоги на Червоній площі.