В столице без воды остались жители Голосеевского района
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня ЗАО "Киевводоканал" отключил от водоснабжения несколько жилых домов по проспекту Глушкова. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
"4 мая в связи с аварийной ситуацией на водопроводе диаметром 150 мм по проспекту Глушкова будет отключено водоснабжение жилых домов с №13 по №59", - говорится в сообщении.
В "Киевводоканале" надеются, что авария будет ликвидирована в течение суток.
В компании отметили, что возле дома №41 будет находиться автоцистерна с водой. Ближайший бювет находится по адресу: проспект Глушкова, 65.
Напомним, в Киеве ограничено движение в направлении Троещины.