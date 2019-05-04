У столиці без води залишились жителі Голосіївського району
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні ПрАТ "Київводоканал" відключив від водопостачання кілька житлових будинків по проспекту Глушкова. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
"4 травня у зв'язку з аварійною ситуацією на водогоні діаметром 150 мм по проспекту Глушкова буде відключено водопостачання житлових будинків з №13 по №59", - йдеться у повідомлені.
У "Київводоканалі" сподіваються, що аварію буде ліквідовано протягом доби.
У компанії зазначили, що біля буд. №41 буде знаходитись автоцистерна з водою. Найближчий бювет знаходиться за адресою: проспект Глушкова, 65.
Нагадаємо, у Києві обмежено рух в напрямку Троєщини.