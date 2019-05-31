В столице Афганистана взорвалось авто: семеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался рядом с Университетом национальной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
"По меньшей мере семь человек погибли и шесть получили ранения в результате подрыва заминированного автомобиля в четверг рядом с военным университетом на западе столицы Афганистана Кабула", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел рядом с Университетом национальной обороны имени маршала Фахима именно в тот момент, когда из него выходили студенты.
Один из семи погибших, вероятно, был террористом, находившийся в автомобиле. Детали теракта выясняет следствие.
Напомним, автобус, в котором находились чиновники, подорвался в понедельник на мине в Кабуле.