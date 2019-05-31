У столиці Афганістану вибухнуло авто: семеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Автомобіль, начинений вибухівкою, злетів у повітря поруч з Університетом національної оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Сіньхуа".
"Щонайменше сім осіб загинули і шість отримали поранення в результаті підриву замінованого автомобіля в четвер поруч із військовим університетом на заході столиці Афганістану Кабула", - йдеться в повідомленні.
Вибух стався поряд з Університетом національної оборони імені маршала Фахіма саме в той момент, коли з нього виходили студенти.
Один із сімох загиблих, імовірно, був терористом, який перебував в автомобілі. Деталі теракту з'ясовує слідство.
Нагадаємо, автобус, в якому знаходилися держслужбовці, підірвався в понеділок на міні в Кабулі.