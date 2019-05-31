В столице Афганистана подорвали конвой военных США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В афганской столице Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна военных США, в результате были ранены четверо американских военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, произошедший на следующий день после того, как группа боевиков "Исламского государства" также заявила о том, что ее боевики совершили атаку смертника возле военной академии, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек.
Представитель вооруженных сил США в Афганистане заявил, что колонна военных США подверглась атаке с подрывом автомобиля, и четыре военнослужащих получили легкие ранения, но никаких других подробностей не сообщается.
Однако поступали противоречивые сведения об общем количестве пострадавших.
Сотрудник службы безопасности Афганистана заявил, что в результате взрыва погибли девять человек и шесть мирных жителей получили ранения.
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что нападение было направлено на колонну иностранных сил, 10 людей из которой были убиты, две машины уничтожены.
В последние дни Кабул находится в состоянии повышенной готовности, контрольно-пропускные пункты усилены по всему городу.