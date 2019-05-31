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У столиці Афганістану підірвали конвой військових США

У столиці Афганістану підірвали конвой військових США

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. В афганській столиці Кабулі вибухнув замінований автомобіль, метою атаки була колона військових США, у результаті було поранено четверо американських військовослужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Таліби взяли на себе відповідальність за вибух, що стався на наступний день після того, як угруповання "Ісламська держава" також заявило про те, що її бойовики здійснили атаку смертника біля військової академії, в результаті якої загинули щонайменше шість осіб.

Представник збройних сил США в Афганістані заявив, що колона військових США піддалася атаці з підривом автомобіля, і четверо військовослужбовців отримали легкі поранення, але ніяких інших подробиць не повідомляється.

Однак надходили суперечливі відомості про загальну кількість постраждалих.

Співробітник служби безпеки Афганістану заявив, що у результаті вибуху загинули дев'ять осіб і шість мирних жителів отримали поранення.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що напад був спрямований на колону іноземних сил, 10 людей з якої було вбито, дві машини знищені.

В останні дні Кабул перебуває в стані підвищеної готовності, контрольно-пропускні пункти посилені по всьому місту.

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