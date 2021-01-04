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В столичном зоопарке попросили не приносить им "использованные" новогодние елки

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В Киевском зоопарке попросили не привозить им "мертвые" новогодние елки после праздников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

В столичном зоопарке попросили не приносить им "использованные" новогодние елки

"Любые праздники когда-то заканчиваются, даже такие длинные и веселые, как Рождественские Святки. После них мы наблюдаем целые свалки засохших и уже ненужных елок. Как природоохранное заведение, Киевский зоопарк уже много лет рекомендует украшать свои дома елками из горшка, которые затем можно высадить или искусственными, которые можно спрятать до следующего Нового года. К сожалению, одним из проявлений ложной благотворительности является попытка отдельных горожан привезти погибшие праздничные деревца в зоопарк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что елку нельзя использовать в зоопарке, поскольку:

▪️ интенсивное выращивание елок для продажи приводит к применению различных опасных веществ ради ускорения роста, привлекательного вида и продления срока их хранения;
▪️ после снятия украшений на елке обычно остается достаточно фрагментов дождя, конфетти, ваты и других опасных для животных материалов;
▪️ использование современных ароматизаторов, красителей, хлопушек и искусственного снега из баллончика оставляет на ветвях елки целую гамму вредных веществ.

"Неудивительно, что наши ветеринары единогласно запрещают использование новогодних елок в качестве подкормки для обитателей зоопарка. Кроме того, напоминаем, что наши животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам", - указано в сообщении.

Напомним, что в Киеве с 1 января елки можно будет сдать на утилизацию.

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