У Києві з 1 січня ялинки можна буде здати на утилізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві вже з 1 січня новорічні ялинки можна буде здати на утилізацію, працюватимуть 15 пунктів збору. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Із 1 січня 2021 року почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00.
У КМДА нагадали, що минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.
Нагадаємо, за інформацією Держекоінспекції, в Україні триває природоохоронна акція “Новорічна ялинка — 2021”, порушення правил збуту дерев фіксуються інспекторами ледь не щодня в усіх областях.