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В Киеве с 1 января елки можно будет сдать на утилизацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве уже с 1 января новогодние елки можно будет сдать на утилизацию, будут работать 15 пунктов сбора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве с 1 января елки можно будет сдать на утилизацию

"С 1 января 2021 начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок в каждом районе города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной будут используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.

В КГГА напомнили, что в прошлом году на переработку приняли более 14 тыс. елок.

Напомним, по информации Госэкоинспекции, в Украине продолжается природоохранная акция "Новогодняя елка - 2021", нарушение правил сбыта деревьев фиксируются инспекторами чуть ли не ежедневно во всех областях.

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