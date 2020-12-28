В Киеве с 1 января елки можно будет сдать на утилизацию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве уже с 1 января новогодние елки можно будет сдать на утилизацию, будут работать 15 пунктов сбора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 1 января 2021 начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок в каждом районе города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной будут используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений. Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.
В КГГА напомнили, что в прошлом году на переработку приняли более 14 тыс. елок.
Напомним, по информации Госэкоинспекции, в Украине продолжается природоохранная акция "Новогодняя елка - 2021", нарушение правил сбыта деревьев фиксируются инспекторами чуть ли не ежедневно во всех областях.