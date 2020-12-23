Держекоінспекція перевіряє ялинкові ринки: порушення фіксують по всій країні

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 55953 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 43281 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 48665 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 57980 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 80769 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 115411 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 200349 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212752 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184096 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174114 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 35126 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 52102 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 85971 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 58476 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 67201 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 55946 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 68499 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 236801 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 264538 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 350246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 13976 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 14169 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 17116 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 18180 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 86797 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Держекоінспекція перевіряє ялинкові ринки: порушення фіксують по всій країні

Київ • УНН

 • 11233 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні триває природоохоронна акція “Новорічна ялинка – 2021”, порушення правил збуту дерев фіксуються інспекторами ледь не щодня в усіх областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

Держекоінспекція перевіряє ялинкові ринки: порушення фіксують по всій країні

“В Держекоінспекції триває природоохоронна акція “Новорічна ялинка – 2021”, під час якої інспектори виявляють порушення правил збуту дерев... Порушення правил збуту дерев фіксуються інспекторами ледь не щодня в усіх областях України. Це – відсутність товарних накладних, бирки на ялинці або ж ідентифікаційного номера в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру”, - сказав голова ДЕІ Андрій Мальований.

Вказано, що один з випадків нелегального продажу ялинок був виявлений під час перевірки у Києві.

“Сьогодні мав змогу особисто виявити один із випадків порушення законодавства щодо торгівлі ялинками. Під час перевірки ялинкових ринків у столиці спільно з працівниками Держекоінспекції Столичного округу та медіа зафіксовано продаж кількох сотень дерев без бирки на ринку по вулиці Солом'янська, 33. Наявність такої бирки – це обов’язкова умова легального продажу дерев, а відсутність може свідчити про незаконну вирубку дерева. Крім того, продавець надав товарно-транспортну накладну лише на сосни, хоча реалізувались також і ялини”, - додав Мальований.

Він зазначив, що на підприємця було оформлено протокол про адміністративне порушення за статтею 88-1 КУпАП і тепер він зобов’язаний сплатити штраф. Також викликали правоохоронців, які займуться розслідуванням цього порушення.

“Планується проведення перевірки фермерського господарства у Ковелі, в якому, начебто, ці дерева були вирощені. Може виявитись, що рубка проводилась без лісорубного квитка або іншим незаконним способом”, - додав чиновник.

Посадовець також нагадав, як саме громадяни можуть виявити нелегальну реалізацію ялинок.

“Виявити недобросовісних підприємців та браконьєрів може кожен. Якщо ви вирішили придбати ялинку, то обов’язково перевірте документи торговця, наявність бирки на ялинці та існування ідентифікаційного коду з неї на сайті Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру”, - зазначив Мальований.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали "новорічних крадіїв ялинок", які нарубали сосен на близько пів мільйона гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16