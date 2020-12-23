Держекоінспекція перевіряє ялинкові ринки: порушення фіксують по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні триває природоохоронна акція “Новорічна ялинка – 2021”, порушення правил збуту дерев фіксуються інспекторами ледь не щодня в усіх областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
“В Держекоінспекції триває природоохоронна акція “Новорічна ялинка – 2021”, під час якої інспектори виявляють порушення правил збуту дерев... Порушення правил збуту дерев фіксуються інспекторами ледь не щодня в усіх областях України. Це – відсутність товарних накладних, бирки на ялинці або ж ідентифікаційного номера в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру”, - сказав голова ДЕІ Андрій Мальований.
Вказано, що один з випадків нелегального продажу ялинок був виявлений під час перевірки у Києві.
“Сьогодні мав змогу особисто виявити один із випадків порушення законодавства щодо торгівлі ялинками. Під час перевірки ялинкових ринків у столиці спільно з працівниками Держекоінспекції Столичного округу та медіа зафіксовано продаж кількох сотень дерев без бирки на ринку по вулиці Солом'янська, 33. Наявність такої бирки – це обов’язкова умова легального продажу дерев, а відсутність може свідчити про незаконну вирубку дерева. Крім того, продавець надав товарно-транспортну накладну лише на сосни, хоча реалізувались також і ялини”, - додав Мальований.
Він зазначив, що на підприємця було оформлено протокол про адміністративне порушення за статтею 88-1 КУпАП і тепер він зобов’язаний сплатити штраф. Також викликали правоохоронців, які займуться розслідуванням цього порушення.
“Планується проведення перевірки фермерського господарства у Ковелі, в якому, начебто, ці дерева були вирощені. Може виявитись, що рубка проводилась без лісорубного квитка або іншим незаконним способом”, - додав чиновник.
Посадовець також нагадав, як саме громадяни можуть виявити нелегальну реалізацію ялинок.
“Виявити недобросовісних підприємців та браконьєрів може кожен. Якщо ви вирішили придбати ялинку, то обов’язково перевірте документи торговця, наявність бирки на ялинці та існування ідентифікаційного коду з неї на сайті Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру”, - зазначив Мальований.
Нагадаємо, на Чернігівщині затримали "новорічних крадіїв ялинок", які нарубали сосен на близько пів мільйона гривень.