Госэкоинспекция проверяет елочные рынки: нарушения фиксируют по всей стране

"В Госэкоинспекции продолжается природоохранная акция "Новогодняя елка - 2021", во время которой инспекторы выявляют нарушения правил сбыта деревьев... Нарушение правил сбыта деревьев фиксируются инспекторами чуть ли не ежедневно во всех областях Украины. Это - отсутствие товарных накладных, бирки на елке или идентификационного номера в системе лесохозяйственного информационно-аналитического центра ", - сказал глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Указано, что один из случаев нелегальной продажи елок был обнаружен во время проверки в Киеве.

"Сегодня мог лично обнаружить один из случаев нарушения законодательства о торговле елками. Во время проверки елочных рынков в столице совместно с работниками Госэкоинспекции Московского округа и медиа зафиксирована продажа нескольких сотен деревьев без бирки на рынке по улице Соломенская, 33. Наличие такой бирки - это обязательное условие легальной продажи деревьев, а отсутствие может свидетельствовать о незаконной вырубке дерева. Кроме того, продавец предоставил товарно-транспортную накладную только на сосны, хотя реализовались также и ели", - добавил Малеваный.

Он отметил, что на предпринимателя был оформлен протокол об административном нарушении по статье 88-1 КУоАП и теперь он обязан уплатить штраф. Также вызвали правоохранителей, которые займутся расследованием этого нарушения.

"Планируется проведение проверки фермерского хозяйства в Ковеле, в котором якобы эти деревья были выращены. Может оказаться, что рубка проводилась без лесорубочного билета или иным незаконным способом", - добавил чиновник.

Чиновник также напомнил, как граждане могут обнаружить нелегальную реализацию елок.

"Выявить недобросовестных предпринимателей и браконьеров может каждый. Если вы решили приобрести елку, то обязательно проверьте документы продавца, наличие бирки на елке и существование идентификационного кода с нее на сайте лесохозяйственного информационно-аналитического центра", - отметил Рисованный.

Напомним, в Черниговской области задержали "новогодних воров елок", которые нарубили сосен на около полумиллиона гривен.



