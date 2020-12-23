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“Новорічні крадії ялинок”: ділки підпільно нарубали дерев на пів мільйона

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Чернігівщині затримали "новорічних крадіїв ялинок", які нарубали сосен на близько пів мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.

“Новорічні крадії ялинок”: ділки підпільно нарубали дерев на пів мільйона

"У вихідний день, 20 грудня, близько 13-ї години, державна лісова охорона ДП “Чернігівське лісове господарство” влаштувала засідку в Славутицькому лісництві – поблизу села Мньов Чернігівського району. Як розповів головний лісничий цього лісгоспу Вадим Фесюн, браконьєри зрубали 877 сосен п’ятирічного віку та підготували їх для транспортування. Але під час свого обходу майстер Анатолій Колесник побачив страшну картину – “кучугури” свіжозрубаних сосен! Тому він одразу ж повідомив лісничому Артему Гуртовому”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лісівники чекали, коли непрохані “гості” приїдуть по “свої” зрубані дерева.

“Невдовзі на “Газелі”, зареєстрованій у Чернігові, нагодилися четверо чолов’яг (троє з них – кавказької національності). Своєчасно прибула на виклик лісівників і поліція. Коли злодії заходилися завантажувати зрубані сосни в автівку, їх спіймали на “гарячому”. Усіх їх доправили у райвідділ поліції. За фактом скоєної крадіжки порушена кримінальна справа. Машина вилучена. Розмір заподіяної шкоди лісовому господарству становить понад 455 тис. грн. За кожне зрубане дерево порушникам доведеться сплатити понад 500 грн”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, лісівники планують реалізувати в Україні у 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті. Окрім того, у Держлісагентстві повідомили, якою буде вартість новорічних ялинок для українців. Так, найдешевші ялинки будуть у Харкові — 45 грн, а найдорожчі — у Івано-Франківську — 120 грн.

Українські Національні Новини

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