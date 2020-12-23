"Новогодние воры елок": дельцы подпольно нарубили деревьев на полмиллиона

"В выходной день, 20 декабря, около 13 часов, государственная лесная охрана ГП "Черниговское лесное хозяйство" устроило засаду в Славутичском лесничестве - вблизи села Мнева Черниговского района. Как рассказал главный лесничий этого лесхоза Вадим Фесюн, браконьеры срубили 877 сосен пятилетнего возраста и подготовили их для транспортировки. Но во время своего обхода мастер Анатолий Колесник увидел страшную картину - "горы" свежесрубленных сосен! Поэтому он сразу же сообщил лесничему Артему Гуртовому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лесоводы ждали, когда незваные "гости" приедут по "свои" срубленные деревья.

"Вскоре на "Газели", зарегистрированной в Чернигове, подоспели четверо мужчин (трое из них - кавказской национальности). Своевременно прибыла на вызов лесоводов и полиция. Когда воры принялись загружать срубленные сосны в машину, их поймали на "горячем". Всех их доставили в райотдел полиции. По факту совершенной кражи возбуждено уголовное дело. Машина изъята. Размер причиненного ущерба лесному хозяйству составляет более 455 тыс. грн. За каждое срубленное дерево нарушителям придется заплатить более 500 грн", - указывается в сообщении.

Напомним, лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте. Кроме того, в Гослесагентстве сообщили, какой будет стоимость новогодних елок для украинцев. Так, самые дешевые елки будут в Харькове - 45 грн, а самые дорогие - в Ивано-Франковске - 120 грн.