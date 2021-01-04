У столичному зоопарку попросили не приносити їм "використані” новорічні ялинки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 2076 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 12426 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 25444 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 48921 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 96829 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 183363 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 208488 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182052 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172227 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115816 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.3м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 15480 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 105924 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 23354 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 50491 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 29138 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 14741 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 209946 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 240754 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 328927 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 490502 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 1030 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 8472 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10761 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 51086 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 49388 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У столичному зоопарку попросили не приносити їм "використані” новорічні ялинки

Київ • УНН

 • 18189 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У Київському зоопарку попросили не привозити їм "мертві" новорічні ялинки після свят. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

У столичному зоопарку попросили не приносити їм "використані” новорічні ялинки

"Будь-які свята колись закінчуються, навіть такі довгі і веселі, як Різдвяні Святки. Після них ми спостерігаємо цілі звалища посохлих та вже непотрібних ялинок. Як природозахисний заклад, Київський зоопарк вже багато років рекомендує прикрашати свої домівки ялинками з горщика, які потім можна висадити, або штучними, які можна сховати до наступного Нового року. На жаль, одним з проявів несправжньої благодійності є намагання окремих городян привезти загиблі святкові деревця до зоопарку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ялинку не можна використовувати у зоопарку, оскільки:

▪️ інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання;
▪️ після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишається вдосталь фрагментів дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів;
▪️ використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.

"Не дивно, що наші ветеринари одноголосно забороняють використання новорічних ялинок в якості підкормки для мешканців зоопарку. Крім того, нагадуємо, що наші тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві з 1 січня ялинки можна буде здати на утилізацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26