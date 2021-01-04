У столичному зоопарку попросили не приносити їм "використані” новорічні ялинки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Київському зоопарку попросили не привозити їм "мертві" новорічні ялинки після свят. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.
"Будь-які свята колись закінчуються, навіть такі довгі і веселі, як Різдвяні Святки. Після них ми спостерігаємо цілі звалища посохлих та вже непотрібних ялинок. Як природозахисний заклад, Київський зоопарк вже багато років рекомендує прикрашати свої домівки ялинками з горщика, які потім можна висадити, або штучними, які можна сховати до наступного Нового року. На жаль, одним з проявів несправжньої благодійності є намагання окремих городян привезти загиблі святкові деревця до зоопарку”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ялинку не можна використовувати у зоопарку, оскільки:
▪️ інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання;
▪️ після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишається вдосталь фрагментів дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів;
▪️ використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.
"Не дивно, що наші ветеринари одноголосно забороняють використання новорічних ялинок в якості підкормки для мешканців зоопарку. Крім того, нагадуємо, що наші тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві з 1 січня ялинки можна буде здати на утилізацію.