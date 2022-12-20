В столичном ЖК "Комфорт Таун" произошел взрыв, двое жителей попали в больницу с ожогами

Цитата

"Там произошел взрыв. Но от чего, пока неизвестно. Остатков баллона, целого или того, который должен вызвать взрыв, не обнаружено. Но там был большой аккумулятор. Правоохранители забрали его на экспертизу, чтобы выяснить работал ли он при взрыве или мог просто стоять и повредиться от пожара. Окончательную причину взрыва с последующим горением будут устанавливать правоохранители. Они выясняют обстоятельства, опрашивают жителей. Сейчас на месте работает инспектор", - сообщили в ГСЧС.

Детали

По данным прессслужбы, в квартире проживало 5 человек: младенец, родители ребенка и бабушка с дедушкой. Бабушка и дедушка попали в больницу с ожогами, ребенок с мамой невредим, у отца – вывих ноги.

Напомним

ГСЧС сообщает, что в Украине наблюдается тенденция возникновения пожаров из-за неправильной эксплуатации электроустановок, печей и теплогенерирующих агрегатов.