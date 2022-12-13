На 83% за місяць побільшало пожеж при використанні засобів обігріву - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні з початку року зафіксовано більше ніж 75 тисяч пожеж, де основна причина – необережне поводження з вогнем. Проте зараз спостерігається тенденція виникнення пожеж через неправильну експлуатацію електроустановок, печей та теплогенеруючих агрегатів. Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент УНН.
Деталі
За 11 місяців 2022 року в Україні виникло понад 75 тисяч пожеж. У результаті загинуло 1327 людей, у тому числі 31 дитина. 1435 людей отримали травми, з них – 106 дітей. Основна причина – необережне поводження з вогнем.
Цитата
«Але зараз ми фіксуємо збільшення пожеж від причини порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, у тому числі і коротке замикання внаслідок перевантаження електромереж. Якщо брати листопад в порівнянні з жовтнем, то збільшення йде на 10%. Щодо порушення правил пожежної безпеки при експлуатації влаштування печей і теплогенеруючих агрегатів та установок – сюди ми відносимо обігрівачі, печі, газові пальники – збільшення в листопаді в порівняно з жовтнем на 83%. Якщо взяти 12 днів грудня і порівняти з 12 днями листопада, то збільшення йде на 98%», – повідомив Хорунжий.
Нагадаємо
У селі Ліски Одеської області в багатоповерхівці стався вибух туристичного газового балончика.