На 83% за месяц увеличилось количество пожаров при использовании средств обогрева - ГСЧС

Детали

За 11 месяцев 2022 года в Украине возникло более 75 тысяч пожаров. В результате погибли 1327 человек, в том числе 31 ребенок. 1435 человек получили травмы, из них – 106 детей. Основная причина – неосторожное обращение с огнем.

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«Но сейчас мы фиксируем увеличение пожаров вследствие нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электроустановок, в том числе и короткое замыкание вследствие перегрузки электросетей. Если брать ноябрь по сравнению с октябрем, то увеличение идет на 10%. О нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации устройства печей и теплогенерирующих агрегатов и установок – сюда мы относим обогреватели, печи, газовые горелки – увеличение в ноябре по сравнению с октябрем на 83%. Если взять 12 дней декабря и сравнить с 12 днями ноября, то увеличение идет на 98%», – сообщил Хорунжий.

Напомним

В селе Лески Одесской области в многоэтажке произошел взрыв туристического газового баллончика.



