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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17889 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Пошкоджено стіну та вікна: у багатоповерхівці на Одещині вибухнув туристичний газовий балон

Пошкоджено стіну та вікна: у багатоповерхівці на Одещині вибухнув туристичний газовий балон

Київ • УНН

 • 921295 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. В селі Ліски Одеської області в багатоповерхівці стався вибух туристичного газового балончика, інформує УНН з посиланням на сайт ДСНС України.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, вибух стався в квартирі на 19-му поверсі житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова. Унаслідок інциденту пошкодилися фасадна стіна та вікна. Загиблих та постраждалих немає. Причину вибуху наразі встановлюють.

"Вкотре звертаємось до громадян з проханням неухильно дотримуватись правил безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо

Вчора, 11 грудня, стався вибух в одній з багатоповерхівок Києва. Причина - коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора, повідомили у ДСНС.

Українські Національні Новини

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