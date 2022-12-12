Пошкоджено стіну та вікна: у багатоповерхівці на Одещині вибухнув туристичний газовий балон
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В селі Ліски Одеської області в багатоповерхівці стався вибух туристичного газового балончика, інформує УНН з посиланням на сайт ДСНС України.
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Як повідомили у ДСНС, вибух стався в квартирі на 19-му поверсі житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова. Унаслідок інциденту пошкодилися фасадна стіна та вікна. Загиблих та постраждалих немає. Причину вибуху наразі встановлюють.
"Вкотре звертаємось до громадян з проханням неухильно дотримуватись правил безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу", - наголосили рятувальники.
Нагадаємо
Вчора, 11 грудня, стався вибух в одній з багатоповерхівок Києва. Причина - коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора, повідомили у ДСНС.