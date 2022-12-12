Повреждены стена и окна: в многоэтажке в Одесской области взорвался туристический газовый баллон
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В селе Лески Одесской области в многоэтажном доме произошел взрыв туристического газового баллончика, информирует УНН со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, взрыв произошел в квартире на 19-м этаже жилого дома по улице Академика Сахарова. В результате инцидента повредились фасадная стена и окна. Погибших и пострадавших нет. Причину взрыва в данный момент устанавливают.
"В очередной раз обращаемся к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности, инструкции при использовании любого прибора и максимально ограничить пользование изделий, которые создают потенциальную угрозу", - подчеркнули спасатели.
Напомним
Вчера, 11 декабря, произошел взрыв в одной из многоэтажек Киева. Причина – короткое замыкание электросети с последующим горением и взрывом гелевого аккумулятора, сообщили в ГСЧС.