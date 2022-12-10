Вибух у багатоповерхівці Києва: у ДСНС розповіли подробиці НП

Деталі

10 грудня близько 17-тої години у Голосіївському районі столиці на вулиці Паньківська стався вибух 24-типоверховій багатоповерхівці.

Рятувальники встановили, що в одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора. Під час розвідки з верхніх поверхів було виведено 10 осіб на безпечну відстань.

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю, також біля будинку пошкоджено поруч припаркований автомобіль.

Пожежу локалізовано о 17:24 та ліквідовано о 17:31 на площі 10 кв.м.

Додамо

Внаслідок вибуху газового балона у кіоску з приготування їжі в Києві постраждало 5 осіб.