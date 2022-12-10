Взрыв в многоэтажке Киева: в ГСЧС рассказали подробности ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Спасатели Киева эвакуировали 10 человек из-за взрыва в столичной многоэтажке, который в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
10 декабря около 17 часов в Голосеевском районе столицы на улице Паньковская произошел взрыв 24-этажной многоэтажке.
Спасатели установили, что в одной из квартир на 13-м этаже, которая использовалась под офисное помещение, произошло короткое замыкание электросети с последующим горением и взрывом аккумулятора. Во время разведки с верхних этажей было выведено 10 человек на безопасное расстояние.
В результате взрыва вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, также возле дома поврежден рядом припаркованный автомобиль.
Пожар локализован в 17:24 и ликвидирован в 17:31 на площади 10 кв.
Добавим
В результате взрыва газового баллона в киоске по приготовлению пищи в Киеве пострадало 5 человек.