У Києві в кіоску з фаст-фудом вибухнув газовий балон: п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Внаслідок вибуху газового балона у кіоску з приготування їжі в Києві постраждало 5 осіб, повідомили у ГУ ДСНС у Києві, пише УНН.
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Так, вибух стався у Голосіївському районі столиці.
На місце виклику було направлено рятувальників. По прибуттю було встановлено, що в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з наступним горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжних кіоски.
"Внаслідок вибуху постраждало 5 осіб: з них 2 працівників кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 особа, яка намагалась гасити пожежу та продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів", - вказали у МВС.
Усіх потерпілих передано медикам. Згодом, 4 особи було госпіталізовано з опіками. Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.
Доповнення
У Києві було зафіксовано уже не один вибух туристичних газових балонів з початку холодів і на тлі атак рф на енергоінфраструктуру.