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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві в квартирі знову вибухнув газовий балон, є поранений

У Києві в квартирі знову вибухнув газовий балон, є поранений

Київ • УНН

 • 1209466 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві стався вибух газового балону в одній із квартир 22-поверхового житлового будинку. 38-річний квартиронаймач отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Києві, передає УНН.

Зазначається, що у столиці нині почастішали випадки пожеж та вибухів у багатоквартирних будинках через несанкціоноване використання газових балонів для приготування їжі та обігріву.

Цитата

«Так, 4 грудня о 20:46 надійшло повідомлення про вибух на вул. Марини Цвєтаєвої, що у Деснянському районі столиці», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що по прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що ймовірно, стався вибух газового балону без послідуючого горіння, на 17-му поверсі в одній із квартир 22-поверхового житлового будинку.

«Внаслідок вибуху зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальної кімнати, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири», - зазначається в повідомленні.

Також від уламків вибуху пошкоджені припарковані біля будинку 3 легкові автомобілі. А також, пошкоджено кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах.

«На жаль, внаслідок вибуху 38-річний квартиронаймач отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловік був госпіталізований в опіковий центр», - йдеться в повідомленні.

Причину та обставини вибуху встановлюватимуть правоохоронні органи.

Доповнення

У Києві було зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів на початку листопада.

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