В Киеве в квартире снова взорвался газовый баллон, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве произошел взрыв газового баллона в одной из квартир 22-этажного жилого дома. 38-летний квартиросъемщик получил незначительные ожоги верхних конечностей, головы и шеи. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве, передает УНН.
Отмечается, что в столице участились случаи пожаров и взрывов в многоквартирных домах из-за несанкционированного использования газовых баллонов для приготовления пищи и обогрева.
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«Так, 4 декабря в 20:46 поступило сообщение о взрыве на ул. Марины Цветаевой, что в Деснянском районе столицы», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по прибытию на место вызова спасателями было установлено, что вероятно произошел взрыв газового баллона без последующего горения на 17-м этаже в одной из квартир 22-этажного жилого дома.
«В результате взрыва разрушена смежная стена комнаты, балкон, оконная рама с окном спальной комнаты, облицовка ванной комнаты и мебель, частично разрушена стена соседней квартиры», - отмечается в сообщении.
Также от обломков взрыва повреждены припаркованные у дома 3 легковых автомобиля. А также повреждены кондиционеры на 5, 10, 13 и 14 этажах.
«К сожалению, в результате взрыва 38-летний квартиросъемщик получил незначительные ожоги верхних конечностей, головы и шеи. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в ожоговый центр», - говорится в сообщении.
Причину и обстоятельства взрыва будут устанавливать правоохранительные органы.
Дополнение
В Киеве было зафиксировано три взрыва туристических газовых баллонов в начале ноября.