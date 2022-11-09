У Києві зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів

Цитата

«Від початку місяця в столиці зафіксовано 3 вибухи туристичних газових балонів. На щастя загиблих і травмованих немає», - йдеться в повідомленні.

Киян закликали бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням:

• Дотримуйтеся інструкції виробника.

• Завжди перевіряйте цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину).

• Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів, тримайте їх подалі від дії високих температур.

«Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

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