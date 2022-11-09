У Києві зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві від початку місяця зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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«Від початку місяця в столиці зафіксовано 3 вибухи туристичних газових балонів. На щастя загиблих і травмованих немає», - йдеться в повідомленні.
Киян закликали бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням:
• Дотримуйтеся інструкції виробника.
• Завжди перевіряйте цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину).
• Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів, тримайте їх подалі від дії високих температур.
«Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція», - зазначається в повідомленні.
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