В Киеве зафиксировано три взрыва туристических газовых баллонов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве с начала месяца зафиксировано три взрыва туристических газовых баллонов. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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«С начала месяца в столице зафиксировано 3 взрыва туристических газовых баллонов. К счастью погибших и травмированных нет», - говорится в сообщении.
Киевлян призывали быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием:
• Следуйте инструкциям изготовителя.
• Всегда проверяйте целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора).
• Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей, держите их подальше от воздействия высоких температур.
«Также для использования газовой горелки в помещении должна быть вентиляция», - говорится в сообщении.
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