В Киеве в киоске с фаст-фудом взорвался газовый баллон: пятеро пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В результате взрыва газового баллона в киоске по приготовлению пищи в Киеве пострадали 5 человек, сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве, пишет УНН.
Детали
Так, взрыв произошел в Голосеевском районе столицы.
На место вызова были направлены спасатели. По прибытию было установлено, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска.
"В результате взрыва пострадали 5 человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, пытавшийся тушить пожар, и продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров", - указали в ГСЧС.
Все пострадавшие переданы медикам. Позже 4 человека были госпитализированы с ожогами. В результате пожара оба киоска сгорели полностью.
Дополнение
В Киеве был зафиксирован уже не один взрыв туристических газовых баллонов с начала холодов и на фоне атак рф на энергоинфраструктуру.