В Киеве в киоске с фаст-фудом взорвался газовый баллон: пятеро пострадавших

Детали

Так, взрыв произошел в Голосеевском районе столицы.

На место вызова были направлены спасатели. По прибытию было установлено, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска.

"В результате взрыва пострадали 5 человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, пытавшийся тушить пожар, и продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров", - указали в ГСЧС.

Все пострадавшие переданы медикам. Позже 4 человека были госпитализированы с ожогами. В результате пожара оба киоска сгорели полностью.

Дополнение

В Киеве был зафиксирован уже не один взрыв туристических газовых баллонов с начала холодов и на фоне атак рф на энергоинфраструктуру.