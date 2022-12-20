У столичному ЖК “Комфорт Таун” стався вибух, двоє мешканців потрапили в лікарню з опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В одній із квартир ЖК “Комфорт Таун” стався вибух з подальшою пожежою. На місці наразі парцюють правоохоронці та ДСНС і з’ясовують причину вибуху. Про це в коментарі УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.
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"Там стався вибух. Але від чого, поки що невідомо. Залишків балону, цілого або того, який мав би спричинити вибух, не виявлено. Але там був великий акумулятор. Правоохоронці забрали його на експертизу, щоб з’ясувати чи працював він під час вибуху чи міг просто стояти і пошкодитися від пожежі. Остаточну причину вибуху з подальшим горінням будуть встановлювати правоохоронці. Вони з’ясовують обставини, опитують мешканців. Зараз на місці працює інспектор", - повідомили у ДСНС.
Деталі
За даними пресслужби, у квартирі мешкало 5 людей: немовля, батьки дитини і бабуся з дідусем. Бабуся і дідусь потрапили до лікарні з опіками, дитина з мамою неушкоджені, у батька – вивих ноги.
Нагадаємо
ДСНС повідомляє, що в Україні спостерігається тенденція виникнення пожеж через неправильну експлуатацію електроустановок, печей та теплогенеруючих агрегатів.