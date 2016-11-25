В столичном суде заявили о готовности к видеодопросу В.Януковича

"Сегодня уже все было проверено. Даже было осуществлено экспериментальный запись связи с судом в Ростове, поэтому все должно работать. С нашей стороны технически мы 100% готовы", - сказала она.

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана.

По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 милиционеров.