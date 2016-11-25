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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В столичном суде заявили о готовности к видеодопросу В.Януковича

Киев • УНН

 • 7378 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Святошинском районном суде Киева, где сегодня должен состояться видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковчиа по делу Майдана, заявили о готовности к видеосвязи с Ростовом-на-Дону, откуда должен быть осуществлен допрос. Об этом в комментарии журналистам заявила работник суда, передает УНН.

В столичном суде заявили о готовности к видеодопросу В.Януковича

"Сегодня уже все было проверено. Даже было осуществлено экспериментальный запись связи с судом в Ростове, поэтому все должно работать. С нашей стороны технически мы 100% готовы", - сказала она.

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана.

По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 милиционеров.

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