У столичному суді заявили про готовність до відеодопиту В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Святошинському районному суді Києва, де сьогодні має відбутися відеодопит екс-президента України Віктора Януковчиа у справі Майдану, заявили про готовність до відеозв'язку з Ростовом-на-Дону, звідки має бути здійснено допит. Про це журналістам повідомила працівник суду, передає УНН.
"Сьогодні вже все було перевірено. Навіть було здійснено експериментальний запис зв'язку з судом у Ростові, тому все має працювати. З нашого боку технічно ми 100% готові", - сказала вона.
Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.
За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.