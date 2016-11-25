У столичному суді заявили про готовність до відеодопиту В.Януковича

"Сьогодні вже все було перевірено. Навіть було здійснено експериментальний запис зв'язку з судом у Ростові, тому все має працювати. З нашого боку технічно ми 100% готові", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.