В столичном метро разгуливал мужчина без одежды

"Бродил по вагону и по платформе полностью без одежды. Его пытались задержать несколько человек, а ему даже удалось прорваться в кабину машиниста", - говорится в сообщении.

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Ресурс отмечает, что до сих пор непонятно, как мужчине удалось попасть на станцию ​​метро в таком виде.