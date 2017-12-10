В столичном метро разгуливал мужчина без одежды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столичном метрополитене произошел необычный случай. Как сообщают очевидцы, на станции метро "Красный хутор", конечной на Сырецко-Печерской линии, разгуливал голый мужчина средних лет, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.
"Бродил по вагону и по платформе полностью без одежды. Его пытались задержать несколько человек, а ему даже удалось прорваться в кабину машиниста", - говорится в сообщении.
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Ресурс отмечает, что до сих пор непонятно, как мужчине удалось попасть на станцию метро в таком виде.