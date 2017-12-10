В столичном метро разгуливал мужчина без одежды

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8080 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20801 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100169 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110011 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130537 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106524 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108147 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113223 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Актуальное
В столичном метро разгуливал мужчина без одежды

В столичном метро разгуливал мужчина без одежды

Киев  •  УНН

 • 14810 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столичном метрополитене произошел необычный случай. Как сообщают очевидцы, на станции метро "Красный хутор", конечной на Сырецко-Печерской линии, разгуливал голый мужчина средних лет, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.

"Бродил по вагону и по платформе полностью без одежды. Его пытались задержать несколько человек, а ему даже удалось прорваться в кабину машиниста", - говорится в сообщении.

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Ресурс отмечает, что до сих пор непонятно, как мужчине удалось попасть на станцию ​​метро в таком виде.

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