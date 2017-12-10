У столичному метро розгулював чоловік без одягу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У столичному метрополітені стався незвичайний випадок. Як повідомляють очевидці, на станції метро “Червоний хутір”, кінцевій на Сирецько-Печерській лінії, розгулював голий чоловік середніх років, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноти dtp.kiev.ua.
"Бродив по вагону і по платформі повністю без одягу. Його намагалися затримати кілька людей, а йому навіть вдалося прорватися в кабіну машиніста", - йдеться у повідомленні.
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Ресурс відзначає, що досі незрозуміло, як чоловіку вдалось потрапити на станцію метро в такому вигляді.