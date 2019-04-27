В столичном ресторане ночью произошла перестрелка

"Правоохранители установили, что между неизвестными и охраной заведения возник словесный конфликт, после чего злоумышленники получили оружие и начали стрелять по фасаду здания. В результате происшествия никто не пострадал. В конце "стрелки" с места скрылись на двух автомобилях", - сообщили правоохранители.



Работники полиции изъяли стреляные гильзы, а также проанализировали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и персонал ресторана.



После комплекса розыскных мероприятий столичные оперативники установили место нахождения иномарок, на которых скрылись злоумышленники, а вскоре и самих правонарушителей.



"Четырех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все они местные жители в возрасте от 22-х до 34-х годов, которые ранее уже имели проблемы с законом. В ходе проведения неотложных обысков в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли пистолет-пулемет Scorpion с магазином, ружье ТОЗ, пистолет ТТ и более 100 патронов различного калибра", - рассказал начальник следственного отдела Печерского управления полиции Святослав Недошовенко.



Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовные производства по части 4 статьи 296 "Хулиганство" и статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Досудебное расследование продолжается. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.



Напомним, что в Одессе мужчина расстрелял окна школы.