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У столичному ресторані вночі відбулася стрілянина

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що вночі група осіб із невстановленої зброї пошкодила фасад ресторану на Набережному шосе. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Києва.

"Правоохоронці встановили, що між невідомими та охороною закладу виник словесний конфлікт, після чого зловмисники дістали зброю та почали стріляти по фасаду будівлі. Внаслідок події ніхто не постраждав. Врешті "стрілки" з місця зникли на двох автомобілях", - повідомили правоохоронці.

Працівники поліції вилучили стріляні гільзи, а також проаналізували записи з камер відеонагляду, опитали свідків та персонал ресторану.

Після комплексу розшукових заходів столичні оперативники встановили місце знаходження іномарок, на яких втекли зловмисники, а невдовзі й самих правопорушників.

"Чотирьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі вони місцеві жителі віком від 22-х до 34-х років, які раніше вже мали проблеми із законом. У ході проведення невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили пістолет-кулемет Scorpion з магазином, рушницю ТОЗ, пістолет ТТ та понад 100 набоїв різного калібру", - розповів начальник слідчого відділу Печерського управління поліції Святослав Недошовенко.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 "Хуліганство" та статті 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Досудове розслідування триває. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одесі чоловік розстріляв вікна школи.

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