У Одесі чоловік розстріляв вікна школи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Одесі чоловік вчинив стрілянину, поціливши у шкільні вікна. В результаті події нііхто не постраждав. Про це повідомляє прес-центр поліції області, передає УНН.
Працівники школи відразу повідомили про подію до поліції. На місце прибули поліцейські та затримали правопорушника.
Правоохоронці встановили, що 24-річний молодик, перебуваючи в нетверезому стані, декілька разів пострілів з пневматичного пістолету у вікна учбового закладу, розташованого на вул. Ак. Філатова в Одесі. Саме в цей час в школі вчителі проводили заняття з учнями, проте внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Пістолет у чоловіка вилучили. Відносно нього склали адміністративні протоколи за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направили до суду.
Нагадаємо, у Москві чоловік влаштував стрілянину біля метро.