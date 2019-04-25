У Москві чоловік влаштував стрілянину біля метро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Москві біля станції метро "Нові Черемушки" чоловік влаштував стрілянину, в результаті загинули дві людини. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає УНН.
"Біля входу на станцію метро "Нові Черемушки" знайдено два тіла з вогнепальними пораненнями. За попередньою інформацією, чоловік відкрив стрілянину, застреливши людину, після чого наклав на себе руки", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, сенат Флориди дозволив учителям озброїтися на випадок стрілянини в школах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Києвом п'яний хлопець розстріляв перехожого
Нагадаємо, в ніч перед виборами невідомі ледь не переїхали пішоходів і влаштували стрілянину в Дарницькому районі Києва.