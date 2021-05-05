В столичном регионе за пасхальные выходные произошло более 160 ДТП, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 1-4 мая, произошло 166 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 166 ДТП, из них 9 ДТП - с травмированными, 9 человек получили травмы и 4 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.
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По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.
При этом, по данным патрульной полиции, в январе-марте в Украине произошло уже 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).