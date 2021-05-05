У столичному регіоні за великодні вихідні сталося понад 160 ДТП, є жертви

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"За вихідні (на Київщині - ред.) сталася 166 ДТП, з них 9 ДТП - з травмованими, 9 осіб отримали травми та 4 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.

Доповнення

За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП — з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.

При цьому, за даними патрульної поліції, у січні-березні в Україні сталося вже 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).