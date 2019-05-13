В столичном метро задержали мужчину с гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правоохранители Киева задержали мужчину, который перевозил с собой взрывоопасные предметы в метро, теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает УНН.
Инцидент произошел на территории станции метро "Вокзальная". Во время отработки в вестибюле работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал.
Его пригласили в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним. Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Как оказалось, злоумышленник - 21-летний уроженец Черкасской области, ранее не имел проблем с законом.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, мужчина сбывал криминалитету боеприпасы с зоны ООС.