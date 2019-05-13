У столичному метро затримали чоловіка з гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який перевозив з собою вибухонебезпечні предмети у метро, тепер йому загрожує до семи років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці, передає УНН.
Подія трапилась на території станції метро "Вокзальна". Під час відпрацювання у вестибюлі працівники відділу превенції управління поліції метрополітену помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував.
Його запросили до кімнати поліції та під час поверхневого огляду виявили у його сумці дві гранати Ф-1 та три запали до них. Боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. Як виявилось, зловмисник - 21-річний уродженець Черкащини, який раніше не мав проблем із законом.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Зараз правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, чоловік збував криміналітету боєприпаси з зони ООС.