В столичном метро образовались огромные очереди из-за трудностей с пополнением э-билета

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 4726 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129320 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132995 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194533 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229477 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140585 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132442 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 209567 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125536 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184923 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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В столичном метро образовались огромные очереди из-за трудностей с пополнением э-билета

В столичном метро образовались огромные очереди из-за трудностей с пополнением э-билета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В столичном метро образовались огромные очереди из-за технических проблем - трудности с пополнением э-билета, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам корреспондента, холл метро "Крещатик" заполнен людьми. Технические трудности спровоцировали большие очереди, что не уменьшаются из-за часа-пик.

Ранее

В столичном метрополитене сообщили, что из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда возможные сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.

Напомним

Вчера из-за угрозы подтопления после ливня, прошедшего в Киеве, закрыли вход на станцию столичного метро "Героев Днепра". Сейчас станция работает в обычном режиме.

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