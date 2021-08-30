В столичном метро образовались огромные очереди из-за трудностей с пополнением э-билета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В столичном метро образовались огромные очереди из-за технических проблем - трудности с пополнением э-билета, передает корреспондент УНН.
Детали
По словам корреспондента, холл метро "Крещатик" заполнен людьми. Технические трудности спровоцировали большие очереди, что не уменьшаются из-за часа-пик.
Ранее
В столичном метрополитене сообщили, что из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда возможные сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.
Напомним
Вчера из-за угрозы подтопления после ливня, прошедшего в Киеве, закрыли вход на станцию столичного метро "Героев Днепра". Сейчас станция работает в обычном режиме.