У столичному метро утворились величезні черги через труднощі з поповненням е-квитка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У столичному метро утворились величезні черги через технічні проблеми - труднощі з поповненням е-квитка, передає кореспондент УНН.
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За словами кореспондента, хол метро "Хрещатик" заповнений людьми. Технічні труднощі спровокували великі черги, які не зменшуються через годину-пік.
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У столичному метрополітені повідомили, що через технічні проблеми із серверами автоматичної системи оплати проїзду можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок.
Нагадаємо
Учора через загрозу підтоплення після зливи, що пройшла у Києві, закрили вхід на станцію столичного метро “Героїв Дніпра”. Наразі станція працює у звичайному режимі.