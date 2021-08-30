У столичному метро утворились величезні черги через труднощі з поповненням е-квитка

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За словами кореспондента, хол метро "Хрещатик" заповнений людьми. Технічні труднощі спровокували великі черги, які не зменшуються через годину-пік.

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У столичному метрополітені повідомили, що через технічні проблеми із серверами автоматичної системи оплати проїзду можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок.

Нагадаємо

Учора через загрозу підтоплення після зливи, що пройшла у Києві, закрили вхід на станцію столичного метро “Героїв Дніпра”. Наразі станція працює у звичайному режимі.