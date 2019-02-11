В столичном метро показали нового Тараса Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в киевском метро презентовали различные образы Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена, передает УНН.
На станции Тараса Шевченко разместили постеры с изображением кобзаря в образах киногероев, мультипликационных персонажей и выдающихся личностей. Выставку назвали "Квантовый скачок Шевченко. Метро".
Посетителям станции предложили осуществить "квантовые скачки", как герою одноименного фантастического сериала, перемещаясь от постера к постеру.
"Почувствуй связь между персонажами из параллельных миров - вымышленными и реальными, добрыми и злыми. Знакомься с новым Шевченко и узнавай истории, мысли, предпочтения человека, который известен каждому украинцу", - призывают кураторы проекта.
Как сообщал УНН, в киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом.