У столичному метро показали нового Тараса Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні у київському метро презентували різні образи Тараса Шевченко. Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену, передає УНН.
На станції Тараса Шевченка розмістили постери з зображенням кобзаря у образах кіногероїв, мультипликаційних персонажів і видатних особистостей. Виставку назвали Квантовий стрибок Шевченка. Метро".
Відвідувачам станції запропонували здійснити "квантові стрибки", як герою однойменного фантастичного серіалу, переміщуючись від постеру до постеру.
"Відчуй зв’язки між персонажами з паралельних світів – вигаданими та реальними, добрими та злими. Знайомся з новим Шевченком та дізнавайся історії, думки, вподобання людини, яка відома кожному українцю", - закликають куратори проекту.
Як повідомляв УНН, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.