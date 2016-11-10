В столичном департаменте архстройконтроля проверили строительство на Круглоуниверситетской
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Департаменте архитектурно-строительного контроля КГГА завершили проверку строительства выставочного центра по ул. Круглоуниверситетская 2/1. По ее итогам, данных об аннулировании разрешения строительства застройщиком нет. Об этом УНН сообщил сотрудник департамента Владимир Кузьменко.
"Информация об аннулировании разрешения (на проведение строительных работ) нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о результатах проверки.
Напомним, как сообщал УНН, Хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика БЦ "Диамант холл" на земельный участок по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 .
Также напомним, БЦ "Диамант холл" выиграл суд у КП "Киевблагоустройство".
Кроме того, Госстройархитектурна инспекция подтвердила законность данного строительства на Бессарабке .
Вместе тем, в компании БЦ "Диамант холл" завили, что уже более года наблюдают попытки отдельных активистов блокировать их работу . По этому поводу застройщик будет обращаться к мэру Киева Виталию Кличко за поддержкой.