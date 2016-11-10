У столичному департаменті архбудконтролю перевірили будівництво на Круглоуніверситетській
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Департаменті архітектурно-будівельного контролю КМДА завершили перевірку будівництва виставкового центру по вул. Круглоуніверситетська 2/1. За її підсумками, даних про анулювання дозволу будівництва забудовнику немає. Про це УНН повідомив співробітник департаменту Володимир Кузьменко.
“Інформації про анулювання дозволу (на проведення будівельних робіт) немає”, — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста щодо результатів перевірки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Господарський суд Києва повторно визнав законним право власності столичного забудовника БЦ “Діамант хол” на земельну ділянку за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1.
Також нагадаємо, БЦ “Діамант хол” виграв суд у КП “Київблагоустрій”.
Крім того, Держбудархітектурна інспекція підтвердила законність даного будівництва на Бессарабці.
Разом тим, у компанії БЦ “Діамант хол” завили, що вже більше року спостерігають спроби окремих активістів блокувати їх роботу. З цього приводу забудовник звертатиметься до мера Києва Віталія Кличка за підтримкою.