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В столичном аэропорту обнаружили двух иностранцев с поддельными паспортами

Киев • УНН

 • 11197 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили двух иностранцев с поддельными паспортами. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, передает УНН.

В столичном аэропорту обнаружили двух иностранцев с поддельными паспортами

“Сегодня в аэропорту „Борисполь“ пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев“ зафиксировали у двух иностранцев поддельные документы”, — говорится в сообщении.

Так сотрудники пограничного ведомства во время оформления пассажиров рейса “Киев — Хельсинки” разоблачили гражданина Ирака, который на контроль предоставил загранпаспорт гражданина Испании с признаками частичной подделки, а именно — заменой страницы с установочными данными. Мужчина 1997 года рождения будет возвращен обратным рейсом в Стамбул.

Кроме того, при осуществлении мер контроля у пассажира рейса “Киев — Амстердам” правоохранители обнаружили у гражданина Турции также частично поддельный паспортный документ, в котором были изменены 8 страниц.

Относительно последнего нарушителя составлен протокол по статье 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Как сообщал УНН, иностранцы хотели ввезти через “Борисполь” медпрепараты на 1,75 млн грн.

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