У столичному аеропорту виявили двох іноземців з підробленими паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” прикордонники виявили двох іноземців з підробленими паспортами. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, передає УНН.
“Сьогодні в аеропорту „Бориспіль“ прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ зафіксували у двох іноземців підроблені документи”, — йдеться у повідомленні.
Так співробітники прикордонного відомства під час оформлення пасажирів рейсу “Київ — Хельсінкі” викрили громадянина Іраку, який на контроль надав закордонний паспорт громадянина Іспанії з ознаками часткової підробки, а саме — заміна сторінки з установчими даними. Чоловік 1997 року народження буде повернуто зворотним рейсом до Стамбулу.
Крім того, під час здійснення заходів контролю у пасажира рейсу “Київ — Амстердам” правоохоронці виявили у громадянина Туреччини також частково підроблений паспортний документ, у якому були змінені 8 сторінок.
Стосовно останнього порушника складено протокол за статтею 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Як повідомляв УНН, іноземці хотіли ввезти через "Бориспіль" медпрепарати на 1,75 млн грн.